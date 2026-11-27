Lamandala, negocio de cajas de regalo y kits de bienvenida regentado por Magdalena Leal, una emprendedora andaluza con síndrome de Down afincada en Vigo, ha recibido el Premio Por Talento Emprende de Fundación ONCE.

El reconocimiento se entregó este jueves en Madrid, en el marco del III Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad, donde Leal también obtuvo el galardón en la categoría de Resiliencia. Ambos premios suman una dotación económica de 5.000 euros.

Conocida como Maleni por sus allegados, la emprendedora prepara a mano desde su tienda en Vigo cajas de regalo y kits de bienvenida con productos artesanales y de proximidad. Su proyecto representa un modelo de trabajo autónomo centrado en las capacidades de las personas con discapacidad.

Los premios de Fundación ONCE reconocen iniciativas empresariales que destacan por su innovación, impacto social, sostenibilidad, resiliencia y liderazgo femenino.

La propia Magdalena Leal será este viernes una de las protagonistas de la jornada de clausura del congreso, donde ofrecerá una conferencia sobre su experiencia como emprendedora con discapacidad.