El tiempo en Vigo: abrigo por la mañana, camiseta por la tarde

Noviembre ha arrancado en Vigo con cielos despejados y unas temperaturas que se moverán en valores extremos. Si bien este domingo los arenales y las terrazas mostraron una imagen propia del verano, lo cierto es que este lunes la sensación térmica ha sido invernal.

Según la previsión, el anticiclón, aunque con la presencia de algunas nubes altas, seguirá ejerciendo su influencia en las próximas horas. Las temperaturas llegarán hasta los 24 grados de máxima, mientras que los valores mínimos serán de 12.

La situación será muy similar mañana martes, aunque los termómetros comenzarán a remitir: la mínima bajará hasta los 10 grados y la máxima retrocederá hasta los 20.

De cara al ecuador de la semana no será necesario sacar los paraguas. El sol seguirá brillando aunque, eso sí, habrá que abrigarse, pues los valores ya coincidirán en mayor medida con la época actual. La máxima caerá por debajo del 2.0, pasando a ser de 17 grados. La mínima bajará hasta los 8.

A medio plazo, se prevé la llegada de lluvias de cara al fin de semana. El sábado, la probabilidad de que se registren precipitaciones será de un 50% y el domingo, del 75%.