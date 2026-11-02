El PSdeG exhibe músculo en Vigo de cara a las elecciones del 29N: "Para que nadie pueda ir contra los derechos"

Vigo ha sido el lugar elegido este lunes para la presentación de los candidatos que concurrirán a las elecciones del próximo 29 de noviembre por la provincia de Pontevedra y bajo las siglas de la formación. Los socialistas han asegurado que "saldrán a ganar" para "poner freno" a los planteamientos de la derecha "ultra" del PP y de la "ultraderecha" de Vox.

Así lo han señalado este lunes en Vigo en la presentación de las listas al Congreso y al Senado por la provincia, donde han estado presentes, entre otros, la cabeza de lista por el Senado, Carmela Silva; el número 1 al Congreso, Abel Losada, y el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero.

Fue precisamente Carmela Silva quien, tras mostrar su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda y en declaraciones recogidas por Europa Press, defendió la candidatura socialista para las próximas elecciones con el objetivo de blindar los derechos de la ciudadanía y así "poner freno a los planteamientos de la derecha ultra del PP y de la ultraderecha de Vox".

Defensa de las pensiones

Según Silva, el PSOE es la lista que defenderá las pensiones, la subida de los salarios y la igualdad entre mujeres y hombres. También reivindicó la importancia de que se destinen recursos suficientes para dependencia, para sanidad, para educación o para los derechos básicos "que solamente puede garantizar el PSOE".

Por último, la socialista quiso poner en valor el trabajo realizado en los últimos años por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, demostró "que se puede hacer política de otra forma, sin recortes y sin atacar a los derechos que tantos años necesitamos para poder tenerlos hoy".

Por todo lo anterior, insistieron los socialistas, van a "salir a ganar" en la campaña electoral "para que nadie pueda ir contra los derechos" que les pertenecen a las personas. "Nos van a tener en frente", ha insistido.

Por su parte, Abel Losada, pidió a la ciudadanía apoyo para el proyecto socialista, subrayando los resultados que, a su juicio, ha traído para Vigo y para Pontevedra, con una situación laboral "satisfactoria" y una actividad económica "creciente".

Abel Caballero, en la misma línea, destacó el Gobierno de Pedro Sánchez como "el mejor" para la ciudad. "Cada vez que le pedimos algo, nos dijo siempre que sí. Cada vez que solicitamos recursos, siempre dijo sí", ha asegurado el regidor.

Caballero ha indicado que los socialistas llevarán a cabo una campaña "sin calumnias, sin mentiras, sin bulos y en positivo", donde se plasmarán las acciones ya realizadas, las que se están haciendo y las que quedan por hacer.