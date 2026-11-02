Desirée Vila, fichaje solidario del Banco de Alimentos de Vigo: "No lo dudé ni un momento"

Llega uno de los momentos más esperados e importantes para el Banco de Alimentos de Vigo, que encara su Gran Recogida de 2026 con la previsión de superar los 325.000 kilos de alimentos.

La atleta paralímpica gondomareña Desirée Vila, quien, a su vez, es creadora de contenido y conferenciante, será la madrina de esta nueva edición y así fue presentada este lunes ante los medios de comunicación. Vila tomará el relevo de Pepe Solla, a quien el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría, quiso agradecer "su ayuda en la sensibilización para prevenir el desperdicio y combatir la pobreza alimentaria".

La gallega contribuirá con su imagen a la difusión de la labor de la entidad, especialmente, entre los más jóvenes, para alcanzar, además, el número mínimo de voluntarios necesarios para intentar cumplir con la previsión: se estima que unos 2.700, aunque ya está cubierta esta cifra en un 85%.

Una llamada a la solidaridad

"Vuelve la Gran Recogida, tan grande que solo faltas tú. Apúntate al voluntariado" es el lema de la campaña de este 2026. "La Gran Recogida no es solo una campaña, es una llamada a la solidaridad y al compromiso de las personas. Detrás de cada kilo hay una familia que tiene necesidades y una sociedad que tiene la oportunidad de no permanecer indiferente ante la vulnerabilidad de los demás", manifestó Santamaría.

El presidente del Banco de Alimentos aseguró que la elección de Desirée encajaba "perfectamente" con esta causa, pues la deportista encarna valores como "el esfuerzo, la superación personal, la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos. Eso es lo que queremos transmitir".

La gallega colaboró en 2020 con la entidad en el marco de la campaña "Yo ayudo al banco bueno", por lo que, de esta manera, Vila y Banco de Alimentos han recuperado su relación solidaria.

Desirée Vila, madrina de la Gran Recogida 2026 en Vigo. P.P.F.

Un gesto de gratitud

Por su parte, Desirée Vila aseguró en su intervención sentirse "muy orgullosa" de esta colaboración, ensalzando el valor de los voluntarios que "día a día" superan "dificultades" para ayudar a quien más lo necesita. "Hace once años yo pedí ayuda para poder pagar mi primera prótesis y la gente se volcó muchísimo. Cuando yo necesité ayuda comprobé lo importante que es tener el apoyo de tu entorno, de tu familia, y de tu pueblo, pero también de muchas personas desconocidas que, ni siquiera me conocían, y aun así decidieron aportar su granito de arena".

Once años después, la deportista asegura que su vida es "completamente distinta": "Soy atleta paralímpica y en unas condiciones muy buenas, muy favorables. Por eso creo que ahora tengo que hacer yo ese relevo y devolver toda esa ayuda a la sociedad. Cuando me contactaron desde el Banco de Alimentos no lo dudé ni un momento. No quiero que sea una colaboración puntual. Yo siempre voy a estar ahí", concluyó.