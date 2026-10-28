El tiempo en Vigo: remiten las lluvias, ¿hasta cuándo?

Después de una jornada, la de este pasado martes, marcada por la inestabilidad, Vigo amaneció este miércoles sin precipitaciones, aunque con cielos todavía cubiertos. Con todo, parece que la tónica permitirá mantener los paraguas alejados en las próximas horas.

Así, este miércoles los cielos permanecerán cubiertos por nubes altas, aunque no se prevé que vaya a llover. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 22 grados.

La situación será similar mañana jueves, día 29 de octubre, y el viernes, 30. Las máximas retrocederán, eso sí, hasta los 20 grados. A las puertas del fin de semana volverán a subir hasta los 22. Las mínimas, por contra, permanecerán en los 13.

De cara al fin de semana, la previsión de MeteoGalicia vaticina un tiempo anticiclónico y seco. Habrá contraste entre máximas y mínimas: así, la sensación térmica será de frío durante la madrugada, y valores elevados para esta época del año, por las tardes.

En el comienzo de la próxima semana no se producirán cambios significativos.