Una mañana en objetos perdidos de la Policía Local de Vigo: "Hay gente que pierde la cartera cuatro veces al mes"

Son las nueve de la mañana y los cuatro agentes que integran el departamento de Obxectos perdidos de las oficinas de la Policía Local en Vigo inician la atención al público. Su trabajo es desconocido y mucho más tedioso y burocrático de lo que se pueda llegar a pensar, por lo que cada uno de ellos tiene las funciones claramente delimitadas: uno atiende al público por diferentes canales de comunicación -se reciben unas cien llamadas al día- y otro trata de localizar propietarios. Un tercero elabora expedientes, principalmente, de carteras con dinero cuya propiedad no se ha logrado determinar, y un cuarto se dedica a la publicación de los objetos de valor a través de edictos o por medio del diario de mayor tirada de la ciudad.

El objetivo es claro: poner en contacto a los propietarios -sean de Vigo o de fuera- con sus pertenencias, e intentar que los distintos almacenes de las dependencias policiales, hoy con numerosos elementos -entre ellos, llaves, gafas, carteras, o bicicletas- no se saturen. Esta última tarea ha ocurrido, principalmente, entre las seis y las nueve de la mañana, justo antes de la apertura de la oficina a los ciudadanos.

Hay tiempos, plazos y protocolos de actuación también en esto. Hay quien entra por la puerta de la oficina como propietario, pero también como hallador. El teléfono recibe y emite llamadas: de quien pregunta por lo que es suyo y ha perdido, y del policía que trata de encontrarle. También se reciben correos y se envían mensajes de WhatsApp.

El ritmo de actividad es, en definitiva, muy constante.

Un volumen anual de 30.000 objetos

Uno de los agentes vigueses atiende y explica a Treintayseis los pormenores de este trabajo. Por motivos de seguridad prefiere mantenerse en el anonimato. "Somos pocos para todo lo que tenemos que hacer aquí. Al final estamos gestionando un volumen anual de 30.000 objetos perdidos", precisa el policía.

Todo empieza cuando un funcionario público o un particular encuentra un objeto que son, en su mayoría, carteras extraviadas, pero también llaves, joyas, dinero, documentación, gafas o bicicletas. Se redacta un informe básico y alusivo a dicho enser con foto, información relacionada con la ubicación en la que se produjo el hallazgo, datos de quien lo encontró y sobre si esta persona estaría en disposición o no de quedarse con él una vez transcurran los dos años, desde la preceptiva publicación, marcados para reclamarlo por el titular. Es algo que le corresponde por ley. Si pasados esos dos años aparece el propietario, el hallador tendría derecho a un 10% del valor de lo encontrado, siempre con el beneplácito del departamento de Seguridad. "Es algo que se hace para premiar la buena fe de la gente que encuentra objetos de valor y los entrega", explica el policía.

Almacén de objetos perdidos en Vigo. P.P.F.

Sobre lo anterior el perfil es diverso: "Hay de todo. Hay gente que no tiene mucho y lo entrega igual. Hay también quien tiene mucho, y también lo entrega. Te sorprendería. Muchas veces, ya te digo, son personas que van muy apuradas de dinero y lo entregan", precisa. "También esta gente puede renunciar a ese valor que le correspondería. Simplemente nos dicen que lo que no es suyo no lo quieren", apunta.

Cada día se puede gestionar una media de 30 objetos perdidos. En esto influye que se trate de días laborables o de descanso, de las condiciones meteorológicas que se estén dando, de la altura del año o de si hay algún evento multitudinario. Y es que todo lo anterior marca que haya más o menos gente por las calles de la ciudad olívica y, en consecuencia, se dé un mayor o un menor número de extravíos. "Todo va por picos. Ahora estamos en un momento más bajo, pero en Navidad, verano, conciertos, manifestaciones o jornadas ligueras, la cosa cambia", refleja el policía. "Hoy nos pillas en un día de poco trabajo", incide.

Prioridad al dinero y a los objetos de valor

De entre todos los elementos extraviados, la policía da prioridad a la gestión al dinero y a los objetos de valor, como joyas o relojes: "Intentamos no tener dinero en las oficinas", dice el policía. Con todo, se estima que unos 6.000 euros anuales quedan sin reclamar. Son fondos que, transcurridos un tiempo prudencial de 15 días, son ingresados en las arcas municipales. Si pasado este tiempo el propietario demuestra ser el propietario de una determinada cantidad de dinero -se complica cuando aparece en una cartera sin documentación-, existiría la opción de retirar ese dinero de la entidad bancaria y devolvérselo. "Tenemos preguntas protocolarias para averiguar la propiedad. Si me dices que has perdido 200 euros en cuatro billetes de cincuenta, pero lo que tengo yo aquí es uno de 50 y monedas, pues ya no coincide", remarca el policía. "Pero bueno, muchas veces encontramos la cartera con el DNI, y aún así no damos localizado al propietario", añade.

Este martes -27 de octubre de 2026- entra una cartera con 91 euros. La propiedad en este caso parece quedar demostrada: se trata de un vecino de Arcade con el que un agente intenta ponerse en contacto.

Almacén de objetos perdidos en Vigo. P.P.F.

Móviles y llaves

Una de las localizaciones más tediosas es la de los teléfonos móviles, si bien dispositivos como los iPhone ya tienen, generalmente, la ubicación activada. "Los dueños ya vienen aquí directamente", precisa el policía. "Mandamos apagar el teléfono, en el caso de que esté encendido, y la persona en cuestión tiene que meter el código PIN delante nuestra para cerciorarnos de que estamos delante del propietario", añade.

Llama la atención el gran número de llaves almacenadas en los cajones de la policía encargada de Objetos Perdidos. No es tarea sencilla localizar a sus propietarios, salvo que sean ellos mismos los que se pongan en contacto con la oficina. "En este caso también tiene que coincidir el lugar de la pérdida con lo que ellos mismos nos digan, no se pueden dar así como así", explica el policía.

Almacén de objetos perdidos en Vigo. P.P.F.

Los más despistados

Entre algunas curiosidades, el policía que charla con Treintayseis cuenta que hay personas que acuden a la oficina de Obxectos Perdidos a recoger una propiedad y, en el trámite, se olvidan otra cosa. "Hay gente habitual, muy despistada. Gente que pierde la cartera cuatro veces al mes", relata el policía. "Son ciudadanos que ya conocemos y que, claro, están tentando a la suerte, porque igual un día no aparece lo que han perdido", añade.

Por otro lado, cuenta el agente que hay quien pierde alianzas, incluso, antes de casarse: "A veces aparece, a veces no, y otras, incluso, hay quien no quiere encontrarlo. ¡Nos ha pasado de todo! ¡Nada nos va a sorprender!", dice el funcionario vigués. "Hay personas que, por las razones que sean, no acuden a por sus pertenencias y tenemos que insistir. Al final, si no recogen, por ejemplo, un DNI, nosotros lo enviamos a la Policía Nacional y lo mismo con otras entidades emisoras. Nuestro trabajo es no quedarnos con nada", anota.

Lo que no se recoge y lo más reconfortante

La oficina de objetos perdidos de la Policía Local de Vigo tiene un listado de elementos clasificados que no recogen. Se trata de los insalubres o nocivos, productos perecederos, los que contengan algún organismo vivo o materia orgánica, en un elevado grado de deterioro que impida su custodia, ropa usada o bisutería, elementos de tráfico comercial ilícito, los que se encuentren bajo custodia judicial o policial, con dimensiones que no hagan posible su custodia, los sujetos al reglamento de armas en vigor, los que infundan sospechas de provocar riesgos en su manipulación o aquellos que no hubieran sido hallados en el término municipal de Vigo.

En definitiva, el policía que charla con Treintayseis asegura que en este departamento se ve "la cara buena del ser humano" y nosotros "damos buenas noticias". "En mi caso personal, lo que más me emociona es encontrar dinero extraviado de gente apurada económicamente o que no llega a final de mes. Igual esa persona iba a pagar el alquiler y llevaba el dinero en metálico y lo perdió", relata el agente. "Aquí se han emocionado con nosotros y nos dan abrazos. Al final a esa persona le hemos salvado el mes, y es lo más reconfortante", concluye el policía.