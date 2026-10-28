Consternación en Vigo por accidente de tren de Urda (Toledo): "La misión principal es atender a las víctimas"

Las condolencias por el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo esta mañana han llegado hasta Vigo, donde los principales partidos políticos han cancelado esta mañana toda su agenda política y municipal: el regidor local, Abel Caballero; la portavoz del PP, Luisa Sánchez, y el voceiro de los nacionalistas gallegos, Xabier P. Igrexas, han interrumpido su actividad institucional a causa de esta tragedia que ha sacudido a todo el país.

Precisamente, el líder del BNG vigués empleaba su cuenta de X esta mañana para trasladar sus condolencias a las víctimas y a sus familiares: "Toda a nosa solidaridade diante deste gravísimo sinistro", escribió enlazando el pesar de la presidenta el BNG, Ana Pontón.

Toda a nosa solidariedade diante deste gravísimo sinistro. — Xabier P. Igrexas #UnNovoVigo (@contradiscurso) October 28, 2026

También se ha pronunciado la líder de los "populares" vigueses, Luisa Sánchez, en la misma red social. La presidenta del PP vigués ha trasladado un "sentido pésame" a las familias y su "cariño a los afectados".

Siguiendo las informaciones del accidente ferroviario de Toledo con mucha preocupación Mi más sentido pésame a las familias de los fallecidos y todo mi cariño al resto de afectados La misión principal ahora es atender a las víctimas y apoyar a los equipos de emergencias — Luisa Sánchez (@LuisaSanchzVigo) October 28, 2026

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 20:00 horas en la puerta de todos los ayuntamientos del país.

Reacciones desde el deporte en la ciudad

El Celta de Vigo ha querido trasladar públicamente sus "más sinceras condolencias" a los familiares y amigos de las personas "fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo". El club olívico ha querido desear "una pronta y completa recuperación a todas las personas heridas".

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