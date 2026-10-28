Cancelada la agenda política y municipal en Vigo por el accidente de tren de Urda

El grave accidente ferroviario en Urda, ocurrido este miércoles y que ya ha dejado decenas de muertos, ha motivado la suspensión de las agendas municipales y políticas de los principales líderes políticos en la ciudad olívica. El regidor, Abel Caballero, ha emitido un comunicado a los medios informando de la cancelación de todos sus actos previstos para hoy.

El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, tampoco tendrá actividad municipal en el día de hoy, sumándose a la posición del partido a nivel gallego. En este sentido, Ana Pontón realizará una declaración institucional en el Parlamento gallego prevista para las 12:30 horas del mediodía. "Toda a nosa solidaridade diante deste gravísimo sinistro", ha escrito el voceiro vigués en su perfil de X.

Entre todas estas cancelaciones en Vigo se incluye la visita del portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, que hoy tenía previsto participar en varios actos en Vigo y en Ourense. El PP de Vigo también ha confirmado a Treintayseis la suspensión de su agenda, atendiendo a la decisión de la formación a nivel nacional.

La Diputación de Pontevedra también cancela su actividad

La Diputación de Pontevedra también ha cancelado toda su agenda institucional a consecuencia del accidente de tren de Urda (Pontevedra). Así lo ha reflejado en un escueto comunicado remitido a los medios de comunicación: "Con motivo do tráxico accidente ferroviario acontecido esta mañá en Urda (Toledo) a Deputación de Pontevedra cancela a súa axenda institucional para o día de hoxe".

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