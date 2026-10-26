Así le salvaron la vida a un vigués dos policías nacionales fuera de servicio

Dos agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela salvaron la vida de un vecino de Vigo que, el pasado 20 de octubre, sufrió una parada cardiorrespiratoria en las inmediaciones de un establecimiento hostelero de la calle Regueiro.

Los agentes, fuera de servicio en ese momento, se encontraban cerca del citado local cuando observaron la situación. Sin dudarlo, uno de los policías inició una maniobra de reanimación, mientras que su compañero se dirigió a la carrera a la Comisaría de Policía Nacional, situada en la calle Álvaro Cunqueiro, para conseguir el desfibrilador externo semiautomático (DESA), disponible en las instalaciones policiales.

Una vez en la Comisaría, el agente recibió el dispositivo de manos del policía que realizaba las labores de seguridad en el acceso. Este, junto con otro agente de la Oficina de Denuncias, volvieron hasta el lugar de la emergencia para colaborar con todos los medios disponibles. Allí, dos enfermeras y una médico apoyaron las maniobras de reanimación.

La intervención coordinada permitió utilizar el DESA y continuar con las maniobras de reanimación hasta que el hombre recuperó el pulso.

Fuentes de la Policía Nacional han valorado positivamente la formación y la rápida actuación de los agentes, "que intervinieron fuera de servicio y sin demora ante una situación de extrema gravedad". Lo anterior resultó fundamental para movilizar los recursos disponibles y prestar asistencia inmediata al afectado.

Los policías nacionales reciben formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y en el manejo de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), conocimientos que permiten actuar ante emergencias de este tipo mientras se movilizan los recursos sanitarios.