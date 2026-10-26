Cuatro meses sin comer frente al Concello de Vigo: "De aquí salgo con una mesa social o con un número en Pereiró"

Juan Carollo ha perdido 30 kilos de peso frente al Concello en los últimos cuatro meses. Es el tiempo que ha pasado desde que decidió ponerse en huelga de hambre para reivindicar mejores políticas sociales en la ciudad. "Yo tengo mi habitación y con lo que ingreso tenía cubiertas mis necesidades. No lo hago por mí, sino por la gente que no puede estar aquí", contaba esta mañana a Treintayseis. "Yo estoy aquí para alzar la voz", añade.

Carollo pide políticas sociales "reales" tanto desde el Concello, como desde la Xunta: "Hace poquitos días el alcalde dijo que iba a aumentar en un 6%, pero si miramos los datos de comedores sociales y asociaciones que atienden a las personas vulnerables vemos que la cantidad es la misma desde hace años", lamenta. "Las ayudas de emergencia siguen siendo de 1,3 millones desde mucho tiempo, cuando en el 2019 eran de 2,4. Después de una pandemia y de un encarecimiento tan grande de la vida", añade.

Con respecto a lo anterior, Juan asegura que el Concello dejó de gastar el año pasado un 20% de los 1,3 millones consignados: "Dice que las personas no se lo solicitan. Echando por lo alto cada trabajadora social está dando dos ayudas por día en todo su turno. Hablamos de que atienden a 15 personas, ¿y me dices que solo dos van por problemas de alquiler, agua, luz...?", cuestiona el activista.

Juan, a la izquierda, y algunos de los vecinos que acudieron a apoyarle. P.P.F.

Juan padece diabetes y a lo largo de estas semanas ha sufrido episodios de hipoglucemia. "Los he ido controlando", cuenta. "Lo que pido es que se monte una mesa social con colectivos, asociaciones, sindicatos de los trabajadores sociales, grupos municipales y representantes de la Xunta y del Concello", reclama.

El activista es claro: "Veo que se está jugando con las vidas de las personas. Yo seguiré aquí hasta que se monte la mesa social o hasta que me asignen un número en Pereiró", añade en su afán de mantener su lucha hasta las últimas consecuencias.

Apoyo de la FAVEC y de los acampados

Esta mañana, Juan recibió el apoyo de la Federación Veciñal Eduardo Chao y también de algunos de los acampados en Praza de Compostela. Ha sido una manera de unir a las dos acampadas de la urbe olívica en una pequeña asamblea. En ella se ha querido abordar la problemática de la vivienda y las medidas que podrían llevar a cabo las distintas administraciones. "La de Juan ha sido la primera acampada que ha habido en Vigo en los últimos tiempos y por eso queríamos debatir con él. De aquí sacaremos una serie de conclusiones que incorporaremos a un manifiesto que se leerá en la huelga y en las manifestaciones previas", explica Patricia, una de las acampadas en Praza de Compostela.