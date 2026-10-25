Muere un hombre en Cangas (Pontevedra) tras una pelea ocurrida en un edificio okupado

Un hombre ha muerto en las últimas horas en Cangas (Pontevedra) en el marco de una pelea ocurrida en un edificio okupado en la localidad. Según fuentes policiales recogidas por Europa Press, en la disputa se habrían visto involucrados dos hombres de 50 años de edad.

Según ha trasladado la Policía de la localidad, recibió una llamada a las 22:15 horas de este sábado en la que se alertaba de una pelea en un edificio okupa de la rúa Atranco.

Hasta allí se desplazó una patrulla, que descubrió a dos hombres peleando en el interior del inmueble y cubiertos de sangre. Tras separarlos y prestarles asistencia sanitaria, uno de ellos acabó perdiendo la vida. Finalmente, el otro hombre fue detenido y puesto a disposición judicial.