Caballero acusa a la Xunta de no dejarle baldear la ciudad con agua regenerada "y ahora dicen que lo están estudiando"

Abel Caballero, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha acusado a la Xunta de no atender a su petición para emplear agua regenerada de la depuradora para el baldeo. El primer edil vigués asegura que ahora el ente autonómico estaría "estudiando" esta posibilidad, según las últimas informaciones al respecto y sin haber respondido a la petición del Ayuntamiento en los últimos cinco años.

La reclamación expresa del Concello de Vigo tenía como finalidad no emplear agua en la limpieza que procediera de la presa de Eiras y así paliar los efectos que siempre tiene la sequía en periodos concretos del año. "La Xunta de Galicia no nos contestó. Y, a partir de ahí, yo seguí solicitando la autorización", explica Caballero. "Lo volvimos a decir este año ante la sequía que tenemos. Muchas ciudades de España lo están haciendo. A día de hoy sigue sin contestarnos y ahora sale diciendo que lo está estudiando. Cinco años y no nos contestaron. Ahora salen con la gran novedad, es la cara dura política total. Llevan toda esta sequía sin dejarnos baldear y ahora vienen a decirnos que lo están estudiando", añade.

El alcalde de Vigo ha exigido consecuencias y dimisiones, principalmente, a la conselleira responsable: "Creo que tiene que dimitir y Rueda tiene que tomar decisiones. Esto tendría que estar hecho desde hace cinco años", zanjó Caballero. "La Xunta no quiere que tengamos la ciudad limpia. No hacen nada. Si Vigo no le diera agua a Baiona, Baiona estaría seca", concluyó.