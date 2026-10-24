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Cinco personas han resultado heridas en una colisión lateral entre dos coches en Nigrán (Pontevedra)
Han necesitado asistencia sanitaria, según precisaron desde el 112 Galicia
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Cinco personas han resultado heridas en una colisión lateral entre dos coches ocurrida en Nigrán (Pontevedra). Los implicados han necesitado asistencia sanitaria, según la información proporcionada por el 112 Galicia.
La central de emergencias recibió el aviso a las 11:15 horas a través del sistema de llamada 'E-Call'. La colisión se produjo en un tramo de la PO-552 que cruza el núcleo urbano y provocó que los dos vehículos quedasen ocupando la vía.
Hasta el lugar acudió la Policía Local y el personal sanitario del 061, que tuvo que atender a las cinco personas que resultaron heridas en el accidente.