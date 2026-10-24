El Concello de Vigo acusa a la Xunta de actuar "de mala fe" y de calumnias sobre el estado del agua en Beade

Nuevo enfrentamiento entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia, en este caso, por el estado del agua en Beade.

Así, este pasado viernes la administración autonómica pedía al Consistorio una investigación tras constatar los resultados en muestras recogidas en varios puntos de la red de abastecimiento del entorno del IES Beade, en Vigo, que arrojaban la presencia de plomo, arsénico y hierro.

Con respecto a lo anterior y a la "calidad del agua en Beade", el Concello ha acusado al ente autonómico de "mentir y calumniar". Así, en un comunicado ha explicado que la Xunta de Galicia ha trasladado información sobre resultados no conformes en cuanto a la presencia de plomo en tres acometidas de propiedades particulares (dos en el Camiño de Outeiro y una en el Camiño Real), pero los datos obtenidos en las analíticas realizadas por el Ayuntamiento de Vigo, a través de un laboratorio acreditado, "no confirman ningún incumplimiento".

El Concello ha acusado a la Xunta de ser incapaz de solucionar el problema del agua en este territorio y de "dedicarse a actuar de mala fe, mintiendo y calumniando".

Por otro lado, ha esgrimido que la Xunta no ha comunicado ninguna incidencia en la calidad del agua del IES Beade ni en la red pública de abastecimiento. "También miente el director territorial de Educación, César Pérez Ares, cuando se refiere a las tuberías del centro educativo y asegura que son de polietileno, siendo esta afirmación completamente falsa", reza el comunicado. "Esta es la Xunta de Galicia: mintiendo, alarmando y calumniando de forma reiterada".