La Xunta pide al Concello de Vigo una investigación tras constatar metales pesados en el agua de Beade

Nuevas muestras recogidas en varios puntos de la red de abastecimiento del entorno del IES Beade, en Vigo, han arrojado la presencia de metales pesados como plomo, arsénico, e hierro. La Xunta de Galicia ha notificado al Concello y a Aqualia lo anterior y les ha reclamado una investigación. No es la primera vez que se da esta situación.

En un comunicado, el Gobierno gallego ha asegurado que las muestras recogidas por Salud Pública en cuatro puntos distintos del exterior del recinto educativo confirman que existe una alta concentración en acometidas municipales de esta zona. Por ello, consideran que esta reiterada situación supone un "riesgo para la salud", haciendo necesaria la restricción del consumo de agua en esa zona por la contaminación.

"Ante esta situación, la concesionaria deberá realizar una propuesta sobre el consumo de agua en la zona en un plazo de 24 horas", ha apuntado el Ejecutivo autonómico y así lo ha recogido Europa Press. La Xunta ha solicitado, además, una "investigación exhaustiva" que permita identificar el área afectada y tomar las medidas necesarias para solucionar esta situación.

Ya el pasado mes de febrero el director territorial de Educación, César Pérez, visitó el instituto para comprobar el buen estado de las instalaciones y circuitos, cuyos tubos son de polietileno, por lo que "ya se demostraba que la presencia de plomo procede de las acometidas exteriores".