Detenida una joven de 20 años en Cangas (Pontevedra) por intento de homicidio

Una mujer de 20 años de edad ha sido detenida por la Policía Judicial de Cangas (Pontevedra) por, presuntamente, tratar de matar a navajazos a un hombre. Se le acusa de un intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre en una vivienda de la localidad de Cangas, en la que presuntamente habría tenido lugar una pelea entre varios jóvenes, según recogió Europa Press.

La patrulla en servicio que acudió al aviso de la Central Operativa se encontró en el rellano de un edificio con dos varones y una mujer. Uno de los hombres presentaba varias heridas realizadas, supuestamente, con un arma blanca por la mujer.

Dada la gravedad de los hechos, la víctima y la presunta agresora fueron trasladados al hospital.

El mismo día se procedió a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa. La detenida junto con las diligencias ha sido puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza en Funciones de Guardia de los de Cangas, que decretó su ingreso en prisión.