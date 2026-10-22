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Vandalizan el mural que retrata desnudo al rey Juan Carlos I en el barrio vigués de Bouzas

La obra de Primo Banksy aparece cubierta por pintura blanca, tapando la cara del emérito y sus memorias publicadas

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Pocos días ha permanecido intacto el atrevido mural que el artista urbano Primo Banksy realizó en el barrio vigués de Bouzas, en el que retrataba al rey emérito Juan Carlos I.

Imagen de la detención

La pintura apareció a mediados de octubre y mostraba al antiguo monarca completamente desnudo, con sus memorias publicadas, Reconciliación, cubriendo sus partes íntimas. Se trataba, además, de un mural de estilo realista, con gran atención al detalle.

Ahora, tanto el rostro como el cuerpo de Juan Carlos I han quedado cubiertos de pintura blanca, ocultando la identidad del protagonista de la obra para quienes no conocían el mural original.