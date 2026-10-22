Referentes del sector inmobiliario se reúnen en Vigo en la III Metrocuadrado Real Estate Summit

Referentes de la industria inmobiliaria se reúnen este jueves en Vigo para analizar los principales desafíos del mercado, desde el acceso a la vivienda y la financiación de nuevos proyectos hasta la evolución de la inversión y la transformación de las ciudades.

La necesidad de impulsar vivienda asequible, los cambios en las fuentes de financiación y la evolución del perfil de los inversores son algunos de los temas que marcan el debate inmobiliario actual y que centran la tercera edición del Metrocuadrado Real Estate Summit, que reúne a profesionales de distintos ámbitos del sector.

La jornada también aborda los retos de la promoción inmobiliaria para responder a la demanda de nuevas viviendas, así como el papel de los nuevos desarrollos en la transformación urbana y el crecimiento de modelos residenciales alternativos, como el flex living.

Entre los profesionales que participan en esta edición se encuentran Juan Velayos (JV20), Javier Piñeiro (Banco Santander), Carolina Roca (ASPRIMA), Luis Ussía (Mutuactivos), Pablo Méndez (Gestilar), Fernando López (Aliseda), Irene Trujillo (LIMA) y Laura Díaz (Colliers). También están representadas compañías y organizaciones como Deloitte, Urbanitae, Oñate, West Oak Partners, Grupo Inmoglaciar, Atlas Real Estate Analytics, Cuatrecasas, Diaphanum Real Estate, Clickalia, Zenova y Persuadis, entre otras.

El encuentro se celebra en dos espacios de la ciudad: el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), durante la mañana, y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV), por la tarde.