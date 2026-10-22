El Puerto de Vigo estrena una app para evitar las horas punta de camiones en la terminal APV

El Puerto de Vigo estrena una app para evitar las horas punta de camiones en la terminal

La Autoridad Portuaria de Vigo desarrolla Vigoap Truck, una nueva aplicación informática orientada a optimizar el flujo del sector del transporte de contenedores en la terminal portuaria.

La herramienta ha sido desarrollada íntegramente por los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria de Vigo, y permite conocer en tiempo real la previsión de tráfico diario hacia la Terminal de Contenedores, alimentándose de la información aportada directamente por las empresas de transporte.

Según explican desde el Puerto de Vigo, este intercambio continuo de información entre los distintos actores de la cadena logística, la Terminal de Contenedores podrá adaptar y dimensionar sus recursos y medios organizativos en función de la afluencia prevista de camiones, reforzando la atención en los días y períodos de mayor actividad.

Del mismo modo, las empresas de transporte podrán ajustar la programación de sus viajes y evitar las franjas horarias de mayor tráfico, mitigando los picos de tráfico que habitualmente se generan en horas punta durante las temporadas de alta actividad portuaria.

La aplicación ha sido presentada este jueves a las principales empresas de transporte de contenedores del puerto, las asociaciones sectoriales de mayor representatividad -Asetranspo y Apetamcor-, y los representantes de la Terminal de Contenedores del Puerto de Vigo (Termavi).