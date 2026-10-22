El PP de Vigo denuncia la pérdida de más de 60 millones en fondos externos por la "baja ejecución presupuestaria"

El PP de Vigo solicitará al Concello que elabore y presente un informe donde se detallen todas las subvenciones externas, ya sean estatales, autonómicas, provinciales o europeas, que estuvieron en riesgo o se perdieron durante este mandato por la "baja ejecución presupuestaria".

En un comunicado remitido a Europa Press, la presidenta de los 'populares' vigueses, Luisa Sánchez, ha anunciado que su grupo municipal presentará el próximo lunes una moción en la que también solicitará la comparecencia pública de los concejales responsables de las áreas de Fondos Europeos, Fomento, Turismo, Comercio y Hacienda para que den explicaciones sobre esta pérdida de fondos.

"Es muy preocupante la constante pérdida de recursos públicos externos", ha aseverado Sánchez, apuntando que la cifra supera los 60 millones de euros.

"La gestión económica municipal muestra una alarmante deriva caracterizada por su ineficiencia a la hora de gestionar los recursos económicos de los que dispone, tal y como demuestra año a año la baja ejecución presupuestaria", ha insistido Luisa Sánchez.

Ella ha criticado que la "incapacidad del gobierno local", al que ve "visiblemente agotado", a la hora de ejecutar sus recursos se extiende a los fondos que llegan de otras administraciones.

Sin embargo, ha apuntado que, mientras que los recursos propios que no se ejecutan "engordan año tras año la caja de los remanentes", los externos "se esfuman, perjudicando a la ciudad".