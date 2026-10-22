Desarticulan en Vigo un grupo que estafaba a compraventas de oro en toda Galicia

Tres varones han sido detenidos por la Policía Nacional de Vigo por su presunta implicación en una actividad delictiva relacionada con estafas a establecimientos de compraventa de oro. Según informa el cuerpo policial, los arrestos se produjeron el pasado 19 de octubre.

Según detalla la Policía Nacional, los detenidos formaban parte de un grupo criminal itinerante que operaba en toda España y fue también detectado en distintas localidades gallegas. La investigación permitió esclarecer hechos cometidos en Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña y Ourense, donde los integrantes del grupo utilizaban un mismo procedimiento para engañar a los establecimientos y obtener un beneficio económico fraudulento.

Según la Policía, los integrantes de la organización engañaban a los empleados de los establecimientos de compraventa de oro mediante el empeño de piezas de joyería con un baño exterior de oro de alta calidad, que les confería una apariencia de autenticidad. Esta modalidad permitía una comprobación menos exhaustiva de las piezas por parte de los empleados, que trataban de evitar su deterioro durante las verificaciones, lo que facilitaba que los autores consiguieran su objetivo fraudulento.

El pasado 19 de octubre, los agentes localizaron a los sospechosos en las calles de Vigo, después de que intentaran empeñar varias joyas en un establecimiento de compraventa de oro de la ciudad. Los tres trataron de huir en el vehículo, pero los agentes los interceptaron y detuvieron.

La investigación ha permitido intervenir alrededor de 40 piezas de joyería, entre ellas cadenas, colgantes, pendientes y anillos, además de diversa documentación con apuntes de contabilidad. Las piezas intervenidas presentaban un acabado exterior de alta calidad aunque su composición no correspondía a la de joyas fabricadas íntegramente con oro. El fraude acreditado hasta el momento asciende a 19.500 euros.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial este miércoles, aunque la investigación continúa abierta y los agentes no descartan la aparición de nuevas víctimas relacionadas con esta actividad delictiva.