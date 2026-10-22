La acampada por la vivienda de Vigo alcanza las 60 tiendas: "Funcionamos como una sociedad en miniatura"

La Acampada por la Vivienda de Vigo alcanza las 60 tiendas tras diez días en la Alameda de la Praza de Compostela reclamando soluciones a la crisis de la vivienda, con el foco puesto en la bajada del precio de los alquileres y la lucha contra los desahucios o la masificación turística.

Según los manifestantes, cada día pernoctan cerca de 40 personas, a las que se suman varias decenas para participar en las asambleas, las actividades y las tareas del día a día.

"El campamento funciona prácticamente como una sociedad en miniatura, con diferentes comisiones que desempeñan las tareas establecidas por la asamblea. Así, por ejemplo, la comisión de alimentación se encarga de ofrecer desayuno, comida y cena a todas las personas participantes, mientras que la de logística gestiona la infraestructura de la acampada", explican.

Asimismo, aseguran que el colectivo cuenta con diversas normas de convivencia para garantizar la mejor coexistencia posible con el entorno, que van desde la limpieza del espacio hasta la prohibición del consumo de alcohol y drogas entre los participantes.

También cuentan con una comisión de seguridad que realiza turnos de vigilancia para protegerse de agresiones como las que se han producido en los últimos días, que han llegado a incluir lanzamientos de huevos e incluso petardos.

Una amplia programación de actividades

De forma paralela, desde la acampada organizan actividades culturales, formativas y de ocio de todo tipo, en su mayoría abiertas a toda la ciudadanía. Durante la semana pasada ya se celebraron talleres de asesoría legal, protesta pacífica, capoeira y taichí, así como un coloquio, una comida popular y una foliada abierta con un taller de iniciación al baile gallego.

Esta semana comenzó con un taller de dibujo para principiantes, mientras que ayer tuvo lugar uno de creación de pequeñas casas de tela a cargo de Brigada Dedal, con el objetivo de decorar el campamento. Hoy, jueves 22 de octubre, será el turno de un taller de creación teatral, también a las 18:00 horas. El viernes 23, a las 19:00 horas, habrá una charla del sindicalista Òscar Murciano, de CGT Catalunya, autor del libro Cómo ganar una huelga.