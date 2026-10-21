La Xunta reclama avances al Gobierno para la futura Biblioteca del Estado de Vigo: "No hay avances"

La Xunta de Galicia "lleva años esperando a que el Ejecutivo central dote a la ciudad de Vigo de una biblioteca pública, un proyecto sobre el que no tenemos constancia de ningún avance a día de hoy".

Así lo afirmó este miércoles el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en el Parlamento en respuesta a una pregunta sobre este asunto, precisando, además, que, tras varios años de retraso, "por fin el Concello formalizó el pasado mes la cesión de la parcela para la construcción del espacio, otro de los obstáculos que mantenían este proceso estancado".

En este sentido, el representante del Gobierno gallego hizo hincapié en que el Ministerio de Cultura "ya recibió en julio de 2025 por nuestra parte un plan de necesidades actualizado para la futura Biblioteca Pública del Estado de Vigo". Se refirió así a la adaptación a la situación actual del informe que ya se había enviado en 2020 y con el que, subrayó, "cumplimos nuestro compromiso, tal y como acordamos tras la visita que realizó entonces el ministro Ernest Urtasun".

En esta línea, López Campos incidió en que la Xunta "está preparada para asumir con fondos propios la gestión de esta infraestructura una vez esté construida, como hacemos en otras ciudades". De este modo, el Gobierno gallego defiende en su plan de necesidades las dimensiones del edificio, insistiendo en una superficie de 8.000 metros cuadrados, que ya había propuesto en 2020 y que finalmente fue aceptada por el Ejecutivo central, descartando la primera opción acordada con la Administración local, que contemplaba un inmueble de menor tamaño.