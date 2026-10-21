Vigo destinará 15,7 millones de euros a Política Social en los presupuestos de 2027

El Concello de Vigo destinará 15.727.795 euros a Política Social en los presupuestos de 2027, con el objetivo de reforzar la atención a las personas que viven solas. Así lo anunció este miércoles el alcalde, Abel Caballero, quien destacó el incremento de 387.795 euros en la partida del Servicio de Ayuda en el Hogar.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor señaló que las cuentas municipales reservan 1,3 millones de euros para ayudas de emergencia y recordó que esta partida no tiene un límite fijo, sino que se adapta a las necesidades de la ciudadanía. "Pagamos un número importante de alquileres y evitamos desahucios", afirmó.

Las nuevas cuentas incluyen 469.300 euros para "Vigo Social TV" y 829.288 euros para el programa socioeducativo y de apoyo familiar. A estas partidas se suman 610.000 euros para los cuidadores de barrio y 313.457 euros para las actividades e iniciativas de envejecimiento activo.

El presupuesto también contempla 350.000 euros para cofinanciar los centros de día de Teis, Coia y Valadares. Caballero destacó esta dotación y recordó que la competencia en esta materia corresponde a la Xunta.

Por su parte, el programa Vigo Inclusivo recibirá 90.000 euros. La atención a las personas que viven solas se completará con 192.000 euros para el servicio de teleasistencia y 167.900 euros para el convenio de Xantar na Casa.

Entre las novedades de Política Social figura "Vigo Móvese", una iniciativa dotada con 100.000 euros para facilitar la movilidad de las entidades sociales mediante el alquiler de autobuses y vehículos.

Subvenciones detalladas

El nuevo presupuesto destina 625.400 euros a subvenciones y convenios con las siguientes entidades:

Érguete Asociación : 48.600 euros

: Érguete Alojamiento Alternativo : 51.435 euros

: Érguete : 13.716 euros

: Alborada : 48.600 euros

: 48.600 euros Fundación Secretariado Gitano : 22.000 euros

: Programa Móvome Down Vigo : 10.000 euros

: Abertal : 90.000 euros

: Asdegal : 10.000 euros

: 10.000 euros Asociación de Personas Sordas de Vigo : 25.000 euros

: Menela : 10.000 euros

: 10.000 euros AFAGA : 22.000 euros

: 22.000 euros Saharauís : 70.000 euros

: ACNUR : 12.000 euros

: Loita Contra a Droga : 12.000 euros

: 12.000 euros DOA : 15.000 euros

: Asociación Galega Santo Francisco : 24.000 euros

: Amigos dous Maiores: 20.000 euros

Los acuerdos con entidades alcanzan los 87.600 euros, distribuidos de la siguiente manera:

Asociación Española Contra el Cáncer : 10.000 euros

: 10.000 euros Amaina : 27.600 euros

: Comedor de Médicos del Mundo y Educación de Calle: 50.000 euros

Los comedores sociales de la ciudad dispondrán de 471.685 euros del Concello, entre los que figuran las siguientes ayudas:

Banco de Alimentos : 120.000 euros

: Misioneros del Silencio : 80.000 euros

: Hogar San José : 80.000 euros

: 80.000 euros Fundación Santa Cruz : 65.250 euros

: Afán : 65.000 euros

: Vida Digna : 51.435 euros

: 51.435 euros La Sal: 10.000 euros

PP: Un "ejercicio de querer y no poder"

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, anunció que su grupo presentará alegaciones al documento de los presupuestos municipales de 2027 con el objetivo de que aborden los "verdaderos problemas de la ciudad" que, a su juicio, son el acceso a la vivienda y el alto coste de la vida como consecuencia de la inflación.

En este sentido, la líder local del PP lamentó que el gobierno de Abel Caballero se olvide de estos dos ejes fundamentales en unos presupuestos municipales que considera un "ejercicio de querer y no poder". En materia de vivienda, Luisa Sánchez consideró "raquítica" la partida destinada a este grave problema, con dotaciones presupuestarias muy bajas y una Empresa Municipal de Vivienda "infradotada".

Las cuentas municipales, apuntó Luisa Sánchez, no solo repiten numerosas inversiones que llevan años figurando en los presupuestos, como el edificio de Esturáns, el mercado de Teis, la humanización de la calle Pazo, en Bouzas, o la reforma del edificio del Concello. "El presupuesto municipal para 2027 es decepcionante, carece de ambición y no responde a las necesidades ni a los problemas reales de los vigueses. Por eso, desde el PP de Vigo presentaremos las alegaciones que correspondan para corregir las deficiencias de unas cuentas claramente insuficientes", concluyó.