Baiona (Pontevedra) da un paso más para construir su nueva residencia de mayores

El Concello de Baiona ha aprobado este miércoles, 21 de octubre, el cambio de uso de una parcela municipal situada en Las Escubichas (API 1), en la parroquia de Santa Cristina de A Ramallosa, para permitir la construcción de la futura residencia de mayores del municipio.

En concreto, el Pleno municipal ha dado luz verde a la modificación del uso de este terreno, que pasará de estar destinado a equipamiento educativo a tener un uso asistencial. El objetivo es incrementar la oferta de plazas residenciales, reforzar la red de servicios sociales y favorecer que las personas mayores puedan permanecer en su municipio de residencia.

Según informa el consistorio en un comunicado, la parcela está clasificada como suelo urbano y forma parte del sistema de equipamientos de titularidad municipal. Cuenta con una superficie aproximada de 3.345 metros cuadrados y tiene frente directo a las calles Puente Romano y Erizana, lo que permite plantear diferentes soluciones para los accesos y las salidas de la futura infraestructura.