Abel Caballero brota contra la Xunta por el Cunqueiro: "1,6 millones para un hospital que tuvo un sobrecoste de 400"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, calificó los presupuestos destinados al funcionamiento de la sanidad en la urbe olívica -1.111,9 millones de euros- de "ridículos" y "patéticos". No alcanzan, según el alcalde, a cubrir las necesidades de la urbe olívica.

El primer edil vigués aseguró que las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro están "colapsadas": "Y qué presupuesto dedican? 1,6 millones de euros. ¡A un hospital que tuvo un sobrecoste de más de 400 millones de euros! ¡Se están burlando de esta ciudad!", lamentó Caballero. "Estamos pagando todavía el desastre del Hospital Álvaro Cunqueiro. Por cierto, todavía no dijeron a dónde fueron esos 400 millones de euros y ahora nos quieren hacer creer que tienen que pagar 38,8 millones de euros a la multinacional propietaria del hospital, ¿y nos dicen que es inversión en Vigo? Los de la Xunta se creen que en Vigo somos tontos. ¡Y el PP de Vigo está callado. Es la peor oposición que hubo nunca en el PP de la ciudad!", añadió.

Con respecto al partido de la oposición, Caballero zanjó: "Siempre del lado de A Coruña y de Santiago y siempre contra Vigo".