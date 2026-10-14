La Xunta saca pecho en Navia y Caballero los acusa de "visitar 80 veces las mismas viviendas"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó este miércoles la ciudad olívica y, concretamente, las obras para la construcción de vivienda pública en el entorno de San Paio de Navia. Allí, el mandatario autonómico aseguró que Vigo es la ciudad gallega en la que el organismo que dirige está construyendo más vivienda pública, con cerca de un millar de pisos ya en marcha. El importe de licitación asciende, en este sentido y según fuentes de la Xunta, a 260 millones de euros.

Rueda visitó las obras de promociones que sumarán 84 viviendas de titularidad pública en este barrio y que, según explicó, "estarán listas en los primeros meses del próximo año". Lo anterior se enmarca, dicen desde el ente gallego, en su compromiso para duplicar el parque público residencial hasta 2028 para alcanzar los 8.000 inmuebles.

Según las mismas fuentes, la Xunta tiene 4.670 viviendas públicas en marcha, de las cuales 2.100 fueron licitadas durante los primeros nueve meses de este año y otras 1.860 ya están en construcción. En lo que respecta al barrio de San Paio de Navia, "está prevista la construcción de 1.600 viviendas públicas y protegidas, de las cuales 927 ya están en marcha", indicó Rueda, quien también señaló que Vigo "es la ciudad en la que estamos construyendo más vivienda pública en estos momentos".

En este sentido, puso en valor la apuesta de la Xunta por construir en esta ciudad y señaló que, en los presupuestos para 2027, el Gobierno autonómico prevé destinar 96 millones de euros a políticas de vivienda en Vigo. Se trata de la mayor inversión en una ciudad gallega, "para hacer frente a los compromisos que tenemos, a lo que ya se está construyendo y a lo que queremos seguir haciendo", indicó.

Por otro lado, Rueda explicó en Vigo que la Xunta tiene en marcha dos Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para construir aproximadamente otras 3.400 viviendas en la ciudad, la gran mayoría protegidas. Se ubicarán en las zonas de Ofimático y Ramón Nieto.

Por último, Rueda destacó la importancia de "dar seguridad jurídica a los propietarios" y de que las administraciones colaboren en una cuestión tan importante como la vivienda.

En esta línea, destacó la nueva línea de ayudas, dotada con 7 millones de euros, "para que los ayuntamientos también se animen a construir vivienda pública de promoción directa, con ayudas de la Xunta por cada vivienda", indicó.

Respuesta de Abel Caballero

Por su parte, el regidor olívico, Abel Caballero, remitió un audio a los medios de comunicación para acusar a Rueda de mentir en su visita a Vigo y criticar que este tipo de acciones no están permitidas, según el regidor, en periodo preelectoral y tras el anuncio de comicios. "Todo el mundo sabe en Vigo que en 18 años la Xunta no construyó ninguna vivienda de alquiler a precio tasado. Ahora están haciendo viviendas en Navia y el 60% lo paga el gobierno de Pedro Sánchez", argumentó. "Emilio Pérez Touriño hizo 450 viviendas de alquiler a precio tasado en Navia, de las que 35 son del Ayuntamiento y están alquiladas a precio moderado de 150 o 200 euros. Eso es la política. No hacer una visita que ya hicieron 80 veces a las mismas viviendas y ocultar que el 60% de esas viviendas lo paga el Gobierno de España", añadió.