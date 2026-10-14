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Vecinos del centro de Vigo, contra la acampada en la Alameda: "No es un lugar adecuado"
El portavoz del BNG en el Concello de Vigo ha defendido a los acampados asegurando que actúan de manera "respectuosa" y "con limpeza, orde, convivencia e sen ruido"
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Vecinos de la zona centro de Vigo han reclamado este miércoles que la acampada de la Alameda se traslade a otro punto de la ciudad. Aseguran que "no es un lugar adecuado" y que esta iniciativa puede "generar afecciones sobre jardines, arbolado y entorno". Hablan, además, de una "ocupación intensiva" en un espacio "protegido" y con "valor histórico, ambiental y patrimonial".
Lo anterior, han dicho desde la Asociación de Vecinos Vigo Centro, representa uno de los motivos por los que, durante todo este tiempo, se ha defendido que el Cíes Market no se celebre en este emplazamiento. "La protección de la Alameda debe aplicarse con el mismo criterio para todos", han insistido.
Según ellos, tal y como ha recogido Europa Press, Vigo dispone de otros espacios donde pueden desarrollarse este tipo de iniciativas sin someter a un jardín protegido a una presión para la que no está concebido. "Defender la Alameda no significa estar en contra de las actividades, sino pedir que cada actividad se celebre en el lugar adecuado", han sentenciado.
Todo ello después de que este pasado lunes una veintena de personas se uniese en Vigo a las acampadas por la vivienda registradas en distintas ciudades de toda España, instalándose en más de 15 tiendas de campaña en la Alameda.
Merecen "recoñecemento e apoio"
Por su parte, Xabier P. Igrexas, voceiro del BNG en la urbe olívica, ha asegurado que quien compare el Cíes Market con la acampada "equivócase". Lo primero, ha enfatizado, "vandalizou a Alameda e torturou á veciñanza".
El nacionalista opinó que la acampada está conformada por gente "consciente e comprometida" que está usando este espacio público "para exercer dereitos democráticos fundamentais como o de reunión, manifestación e liberdade de expresión, e para reivindicar solucións reais e inmediatas ao máis grave problema social da cidade: o acceso á vivenda".
A lo anterior, Igrexas añadió que los acampados actúan de manera "respectuosa" y "con limpeza, orde, convivencia e sen ruido".
Por lo anterior, ha concluido, "merecen todo o noso recoñecemento e apoio".