El Concello de Vigo reconstruirá el puente sobre el río Barxa, a su paso por la parroquia de Sárdoma

El Ayuntamiento reconstruirá el puente sobre el río Barxa a su paso por Sárdoma -más concretamente, a la altura del número 42 de la carretera de Fragosiño-. Se invertirán en esta actuación 15.000 euros.

Inicialmente se ha contratado la redacción del proyecto de reconstrucción de la infraestructura. Se trata de una pasarela que permite el acceso de vehículos a las construcciones situadas entre los números 42 y 59 de la calle Fragosiño, donde termina la carretera.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que, debido al estado en el que se encuentra el puente, los técnicos consideran necesario retirar la estructura existente y reconstruir posteriormente el paso. En estos momentos, el Ayuntamiento está estudiando las distintas alternativas de diseño y ejecución mediante sistemas constructivos como elementos prefabricados, hormigonado in situ o estructuras metálicas.