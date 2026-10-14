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El Concello de Vigo reconstruirá el puente sobre el río Barxa, a su paso por la parroquia de Sárdoma

Se trata de una pasarela que permite el acceso de vehículos a las construcciones situadas entre los números 42 y 59 de la calle Fragosiño, donde termina la carretera

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El Ayuntamiento reconstruirá el puente sobre el río Barxa a su paso por Sárdoma -más concretamente, a la altura del número 42 de la carretera de Fragosiño-. Se invertirán en esta actuación 15.000 euros.

Rúa Cantabria, en Vigo

Inicialmente se ha contratado la redacción del proyecto de reconstrucción de la infraestructura. Se trata de una pasarela que permite el acceso de vehículos a las construcciones situadas entre los números 42 y 59 de la calle Fragosiño, donde termina la carretera.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que, debido al estado en el que se encuentra el puente, los técnicos consideran necesario retirar la estructura existente y reconstruir posteriormente el paso. En estos momentos, el Ayuntamiento está estudiando las distintas alternativas de diseño y ejecución mediante sistemas constructivos como elementos prefabricados, hormigonado in situ o estructuras metálicas.