"Nos han robado más de 2.000 euros": la indignación de una empresa vegana de Vigo tras Conxemar. Cedidas

"Nos han robado más de 2.000 euros": la indignación de una empresa vegana de Vigo tras Conxemar

La empresa viguesa de productos veganos Vanetta Food ha denunciado públicamente la desaparición de material y mercancía de su expositor en Conxemar, la feria internacional de productos del mar congelados celebrada esta semana en Vigo.

Su CEO, Águeda Ubeira, ha explicado que, al acudir a recoger el stand, descubrieron que les faltaban una freidora, productos destinados a la venta y una caja de artículos promocionales. La compañía cifra las pérdidas en más de 2.000 euros.

"Nos han robado 2.000 euros en Conxemar. No sé cómo contaros esto", comienza Ubeira en un vídeo compartido en sus redes sociales en el que muestra su indignación por lo sucedido.

Según relata, los problemas comenzaron el miércoles, cuando detectaron la desaparición de varios objetos que tenían guardados y necesitaban para trabajar. Entonces trasladaron lo ocurrido a la organización, que, asegura, respondió a su aviso.

Sin embargo, al regresar para desmontar el expositor, comprobaron que faltaba todavía más material.

"Entiendo que no gustamos, pero de ahí a hacer daño..."

La responsable de Vanetta Food se muestra especialmente dolida por las circunstancias en las que se ha producido la desaparición. "Yo entiendo que cuando vamos a una feria profesional hablamos con profesionales. Entiendo que en una feria del sector del pescado, como es esta, no gustamos, pero ya de aquí a hacer daño...", lamenta.

Ubeira sostiene que los hechos se produjeron en un contexto de trabajo entre empresas y apunta a personas presentes en el recinto por motivos profesionales, en un evento que abarca diferentes empresas de productos del mar, congelados o consultoras.

Según explican desde la empresa a Treintayseis, ayer, viernes, interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional y reclaman explicaciones a los responsables. "Estamos tristes, desde luego, porque es un momento que no entendemos. Como empresas, entre empresas, ¿cómo podemos hacernos esto?", concluye.

Conxemar activó los protocolos de seguridad

Desde la organización de Conxemar aseguran a Treintayseis que atendieron la incidencia denunciada por Vanetta Food "desde el primer momento conforme a los protocolos establecidos" y que trasladaron a la empresa las vías de actuación previstas en estos casos.

Asimismo, señalan que, si los hechos han sido denunciados ante la Policía, "corresponde ahora esclarecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición del material".

La organización sostiene que la feria cuenta con un dispositivo de seguridad adaptado a las características del evento y con mecanismos de cobertura ante posibles incidencias. Además, asegura que mantiene la coordinación con los responsables de seguridad y que colaborará con la empresa afectada y las autoridades "en todo aquello que resulte necesario".

Por último, Conxemar lamenta "profundamente las posibles molestias ocasionadas", así como cualquier incidencia que haya podido empañar el desarrollo de una edición que, destaca, ha batido récords.