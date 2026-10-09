Convocan en Vigo una concentración por Maricarmen: "Non son mortes, son asasinatos"

Concentración por una vivienda digna en Vigo, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

Vigo volverá a ocupar las calles para reclamar una vivienda digna y en honor a Maricarmen, la mujer de 87 desahuciada en Madrid y fallecida este pasado miércoles. Bajo el lema "Non son mortes, son asasinatos", la plataforma Alianza pola Vivenda llama a la ciudadanía a participar en una "concentración-vixilia" en Porta do Sol.

Según han avanzado desde la plataforma, la concentración tendrá lugar en la céntrica plaza olívica el próximo lunes 12 de octubre, a las 20:00 horas. "Fronte á especulación, organización e loita", recalcan en un mensaje difundido en redes sociales.

La cita está convocada a tenor del fallecimiento de Maricarmen, a la que consideran una víctima de la especulación y del rentismo, que "matan cada día". "Estamos cansas de que nos custe a vida. Porque Maricarmes hai moitas cada día e en cada barrio", han señalado.

La Alianza pola Vivenda de Vigo está integrada por Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Árbore, Asociación Veciñal de Teis, Confederación Intersindical Galega (CIG), Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, Ecoloxistas en Acción, EMAÚS, Espazo Aberto Antimilitar, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), Oficina de Valores Non Inventariables, Plataforma Galega Vivenda Xa!, Sindicato Estudantil Fervenza y Verdegaia.