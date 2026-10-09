Desarticulan en Vigo una red de narcotraficantes con medio millón de euros en efectivo en su poder

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Vigo-Redondela detuvo a seis personas en el marco de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollada en las localidades de Vigo y Ponteareas.

La organización se dedicaba, presuntamente, al tráfico de cocaína y hachís en el área metropolitana de Vigo. La Policía Nacional les intervino, además de la droga, armas, munición, varios vehículos y cerca de 670.000 euros en efectivo,

En el operativo también participaron agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, que prestaron apoyo durante las detenciones y registros practicados.

Inicio de la investigación

La investigación se inició cuando los agentes de la UDYCO detectaron la existencia de una organización dedicada a la distribución de importantes cantidades de cocaína y hachís en el área metropolitana de Vigo.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable de la red: un varón establecido en la localidad de Ponteareas, desde donde presuntamente dirigía y coordinaba la actividad de distribución de sustancias estupefacientes.

A lo largo de la investigación, los agentes lograron determinar la existencia de una estructura organizada de distribución en varios niveles. El principal investigado suministraba importantes cantidades de droga a una serie de compradores habituales, que a su vez abastecían a otros distribuidores de un escalón inferior, hasta llegar finalmente a los vendedores encargados de su comercialización al menudeo.

Intercambio en un descampado

Según fuentes policiales, durante la noche del día 6 de octubre, los agentes observaron un intercambio entre el principal investigado y varios compradores en un descampado de Vigo, al que se habrían desplazado en sus respectivos vehículos.

Tras abandonar el lugar, el vehículo de los compradores fue interceptado por los agentes, que localizaron en su interior 15 kilogramos de hachís y un kilogramo de cocaína. Sus dos ocupantes fueron detenidos y se procedió a la intervención del turismo en el que circulaban.

Minutos después, los investigadores observaron cómo otro comprador habitual acudía al mismo descampado, se reunía con el principal investigado y se producía un segundo intercambio. El vehículo de este segundo comprador fue igualmente interceptado, localizando los agentes en su interior 300 gramos de hachís y 21.000 euros en efectivo, motivo por el que se procedió también a la detención del comprador y a la intervención de su turismo.

Vehículos interceptados en una operación contra el narcotráfico en Vigo. Policía Nacional Vigo

Dispositivo de vigilancia

Sobre las tres de la madrugada del día 7 de octubre, los investigadores observaron cómo dos vehículos abandonaban la vivienda, procediendo a

interceptar ambos.

En uno de ellos viajaba el principal investigado, mientras que el segundo era conducido por su cuñada. Durante la inspección de este último turismo, los agentes localizaron 88.000 euros en efectivo, distribuidos en paquetes envasados al vacío, un sistema presuntamente empleado para facilitar su ocultación y transporte. Ambos fueron detenidos.

Posteriormente, durante la tarde del día 7 de octubre se practicaron dos registros domiciliarios, uno en la vivienda del principal investigado, situada en Ponteareas, y otro en un inmueble ubicado en el barrio vigués de A Salgueira, vinculado a otro componente de la organización.

En el registro de la vivienda de Ponteareas, los agentes localizaron 69 cartuchos de munición del calibre 9 mm Parabellum, así como un machete y una máquina de envasado al vacío, con la que presumiblemente envasaban el dinero. También se intervinieron 27.000 euros en efectivo, distribuidos en distintos puntos del inmueble, y una motocicleta.

Medio millón en un coche

La actuación de mayor relevancia económica tuvo lugar en una plaza de garaje alquilada, donde los investigadores localizaron un turismo a nombre del principal investigado.

Durante la inspección del vehículo, los agentes descubrieron cerca de 530.000 euros en efectivo, ocultos en su interior y distribuidos en paquetes envasados al vacío.

Paralelamente, los agentes practicaron un registro en el domicilio de otro de los detenidos, situado en el barrio de A Salgueira, en Vigo.

En el registro domiciliario se procedió a la detención del investigado y se intervinieron cuatro kilogramos de hachís, seis gramos de MDMA, una pistola del calibre 7,65 mm cargada con tres cartuchos, una katana, básculas de precisión y 2.500 euros en efectivo, además de una motocicleta.

La operación se ha saldado con la detención de seis personas y la intervención de importantes cantidades de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, armas, munición y vehículos.

Entre los efectos intervenidos destacan cerca de 670.000 euros en efectivo más de 19 kilogramos de hachís, un kilogramo de cocaína, un arma corta municionada, 69 cartuchos del calibre 9 mm Parabellum y vehículos de alta gama.

Todos los detenidos, acusados, entre otros, de delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales han sido puestos a disposición judicial en la mañana de hoy.