Abel Caballero se une a las protestas de la comunidad educativa de la Escuela Vila Laura de Vigo. P.P.F.

Abel Caballero se une a las protestas en la Escuela Vila Laura de Vigo, que reclama personal

Cacerolas, panderetas, trompetas de juguete, silbatos y todos los enseres ruidosos que había esta mañana a mano: así se han presentado este viernes en las inmediaciones de la Escuela de Educación Infantil Vila Laura de Vigo los padres y madres, profesores y alumnos. ¿El objetivo? Protagonizar una nueva jornada de protestas para conseguir que el centro incorpore una nueva docente de apoyo, así como los recursos necesarios para una adecuada atención a los pequeños.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, se ha sumado a las reivindicaciones, que comenzaron a las 08:40 horas de la mañana frente al recinto escolar y en las que participaron varias decenas de personas entre la comunidad educativa, niños y niñas y sus progenitores.

Es la medida de protesta que se ha adoptado en este centro y que se extenderá todos los viernes frente a la Porta Moreira "ata que cheguen os recursos que nos corresponden".

La movilización se inició hace ya varias semanas y tras no obtener la respuesta deseada por parte de la Xunta de Galicia ni de la Consellería de Educación.