Vigo aprobará este viernes la demolición del Di San Remo, que se convertirá en una "zona verde"

Vigo iniciará en las próximas semanas una actuación para comenzar una nueva fase en la transformación de la playa de Samil. La Xunta de Goberno aprobará este viernes el proyecto de demolición del antiguo restaurante Di San Remo.

Así lo ha avanzado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Costará en torno a 100.000 euros", ha avanzado el regidor olívico.

La demolición durará dos meses y va a ser "total", en palabras de Caballero. Se trata de una actuación fundamental para que el Concello avance en la transformación de esa zona de la playa de Samil.

"La obra es compleja porque ahí hay unas cámaras frigoríficas, el sótano, etcétera, pero el proyecto es bueno, se hará rápidamente", ha asegurado el alcalde socialista.

Antes del inicio de la segunda transformación de Samil, el espacio que ocupa el restaurante se convertirá en una zona verde para el disfrute de sus ciudadanos y visitantes.