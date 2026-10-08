Herida tras volcar con su vehículo a su paso por Bembrive, en Vigo

Accidente esta mañana en la VG-20 a su paso por Bembrive, en Vigo. Una persona resultó herida y el siniestro provocó retenciones de tráfico en la zona.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 12:10 horas en el punto kilométrico 12 y fue un particular el que avisó de que había un coche volcado tras salirse de la vía, indicando también que otro vehículo había impactado.

Además, el alertante explicaba que estaban sacando a una persona del automóvil, que finalmente fue atendida por Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El 112 Galicia también tuvo constancia de otro accidente, en este caso en la AP-9 a la altura de Barro, en dirección Vigo. Allí, un coche y un camión colisionaron, resultando herida una de las conductoras.