Convocatoria de urgencia en Vigo: Se guardará un minuto de silencio por Maricarmen Abascal

El Concello de Vigo acaba de convocar un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la madrileña de 87 años desahuciada de su vivienda en Retiro y fallecida este miércoles.

Se celebrará a las 12:00 horas del mediodía en Praza do Rei de la urbe olívica "en sinal de memoria e respecto por Maricarmen Abascal Martín".

La octogenaria se había convertido en las últimas semanas en imagen de la lucha por la vivienda digna en España. Lo anterior tras años reivindicando el derecho a vivir dignamente y sin condiciones abusivas en materia de alquileres.

Su desahucio provocó una respuesta ciudadana sin precedentes, con una acampada en varias ciudades españolas y con epicentro en la Puerta del Sol madrileña.