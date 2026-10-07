Los nacionalistas de Vigo elevan el tono y acusan a la Xunta de "putear" la educación pública de la ciudad

El BNG de Vigo ha acusado a la Xunta de "putear" la educación pública en la urbe olívica y pide a la administración local una rectificación en la política de personal, así como "una enmienda total" a los "recortes aplicados por el Gobierno gallego".

El Vila Laura vuelve a salir a la calle en Vigo: 23 días de curso y todavía sin la tercera maestra de apoyo

El voceiro municipal, Xabier P. Igrexas, aseguró que existen problemas de personal en varios centros, bajas y jubilaciones que no son sustituidas, y también dificultades para cubrir determinadas necesidades de especialistas.

Según expuso Igrexas, entre los centros afectados figuran el Igrexa Candeán, Frián, Otero Pedraio e Illas Cíes. También citó el caso del Fleming, donde denuncia la no sustitución de bajas o jubilaciones, y del Lope de Vega, al que, según afirmó, fue destinado un profesor de música cuando el centro demandaba un maestro de educación física.

Por otro lado, el BNG señaló también la generalización de la compartición obligatoria de especialistas entre centros. Igrexas advirtió de las consecuencias que esta situación puede tener para la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, especialmente en las áreas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación. La formación nacionalista mencionó en este contexto las demandas trasladadas desde los colegios San Salvador y Josefa Alonso y desde la Escuela Infantil de la calle Aragón.

"O Partido Popular continúa avanzando na súa política en contra do ensino público, castigando con especial dureza os centros educativos da nosa cidade", afirmó Igrexas, que calificó el inicio de curso de "nefasto e calamitoso".

El caso de Vila Laura

El portavoz del BNG situó como uno de los casos más graves el de la Escuela de Educación Infantil Vila Laura, en donde el centro reclama la incorporación de una tercera maestra de apoyo.

Según Igrexas, este refuerzo había sido comunicado por la Consellería a la dirección del centro tras las primeras protestas de la comunidad educativa, pero posteriormente la Administración se negó a ejecutarlo. El BNG subraya que este refuerzo resulta imprescindible para atender adecuadamente al alumnado de tres a cinco años y reclama a la Xunta que concrete su incorporación cuanto antes.

Por último, el BNG criticó que el Gobierno de Rueda dejase el año pasado 750 millones de euros sin ejecutar y ahora "niega recursos" para algo tan "importante" como la educación. "Non podemos aceptar que a Xunta do PP queira utilizar as ratios mínimas e os seus catálogos como teitos de cristal para afogar o ensino público mentres seguen a cebar con millóns e millóns de euros aos empresas do ensino privado-concertado", manifestó. "A comunidade educativa de Vigo non atura máis maltrato, máis recortes, nin máis tomaduras de pelo", zanjó el nacionalista.

El BNG pide una rectificación o el cese "inmediato" de César Pérez Ares como jefe territorial de Educación.