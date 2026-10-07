Una docena de deportistas de Nigrán (Pontevedra) se estrenan en el Celta Integra Zelnova del Val Miñor

La escuela de fútbol Celta Integra Zelnova del Val Miñor está de estreno en el Concello de Nigrán con una docena de deportistas vinculados al Centro Juan María. La iniciativa se enmarca en el programa de inclusión social de la Fundación Celta y la Asociación Empresarial In-Red (entidad a la que pertenece la Asociación La Esperanza del Valle Miñor-Centro Juan María) y tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los jugadores y sus familias.

La escuela fue presentada la semana pasada en el Campo de Fútbol Municipal Jorge Souto (Vilariño), donde cada viernes, de 10:30 a 12:30 horas, siete niños y niñas del CEE Juan María y cinco usuarios del Centro Ocupacional Juan María entrenarán hasta el mes de junio bajo la dirección integral del equipo técnico de la Fundación Celta.

El objetivo inicial es consolidar la actividad para que cualquier persona con diversidad funcional de la comarca interesada en jugar al fútbol pueda unirse, independientemente de si es usuaria del Juan María o no. "Somos un Ayuntamiento que apuesta firmemente por la inclusión, así que no podemos estar más orgullosos de contar con una escuela de fútbol que atiende a la diversidad y que viene de la mano de la Fundación Celta, porque sabemos perfectamente que el deporte tiene el poder de transformar la vida de las personas", señaló el alcalde, Juan González, durante el acto de presentación, en el que estuvo acompañado por representantes de la Fundación Celta, In-Red, Juan María y Racing Vilariño.

"Desde 2015, la Fundación Celta impulsa este programa social y deportivo, ofreciendo la práctica de fútbol en un entorno inclusivo, con los valores y el saber hacer de nuestro club. Un espacio de aprendizaje y bienestar, donde jóvenes de diversas asociaciones y centros de educación especial descubren el poder transformador del fútbol", indicó Germán Arteta, director de la Fundación Celta, en referencia a las escuelas que dirigen en A Madroa (Vigo), Ourense, Santiago y, ahora, Porriño y Nigrán, sumando un total de 150 beneficiarios.

"Desde mayo hicieron entrenamientos de prueba y finalmente se interesaron una docena de usuarios, que son los que comienzan con esta escuela de fútbol que, estamos seguros, irá creciendo, porque queremos que esté abierta a toda persona de la comarca con diferentes capacidades", explicó Alberto González, coordinador del Juan María, quien insiste en que el objetivo no es competir ni ganar títulos.

Torneos y partidos

Los jugadores no participarán en una liga como tal, pero sí en torneos y partidos. Además, el centro dará paso al fútbol 11.

Paralelamente, el alcalde, Juan González, insistió en que, además de beneficiar a los deportistas que se sumen a la actividad, "el deporte inclusivo contribuye a derribar barreras mentales y estereotipos sobre la discapacidad, además de que promueve el derecho de participación de todas las personas".