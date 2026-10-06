La Santa María visitará por primera vez en su historia el Puerto de Vigo

El Puerto de Vigo acogerá la visita de la embarcación Nao Santa María, que llegará a aguas olívicas este octubre tras una gira europea que la llevó a recorrer más de 30 ciudades entre Reino Unido e Irlanda. Será la primera vez que este barco visite el puerto vigués.

Según informa la Fundación Nao Victoria -y así lo ha recogido Europa Press- la embarcación atracará en el pantalán Portocultura y podrá ser visitada entre el 16 y el 25 de este mes.

"Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica que unió dos mundos: el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón", han reivindicado.

Con 3 cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes.