Un incendio forestal arrasa 10 hectáreas de terreno en Oia (Pontevedra)

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal. Carlos Castro - Europa Press

Un fuego ha arrasado a su paso unas 10 hectáreas en la localidad de Oia (Pontevedra). Por suerte, la lluvia habría frenado su avance y favorecido su extinción.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el incendio se registró en la parroquia de Loureza poco antes de las 09:00 horas, y quedó estabilizado sobre las 11:16 horas.

La lluvia facilitó las labores de extinción en las que participaron un técnico, seis agentes, siete brigadas, siete motobombas y dos palas. También dos helicópteros y tres aviones.