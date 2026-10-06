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Un incendio forestal arrasa 10 hectáreas de terreno en Oia (Pontevedra)
La lluvia habría facilitado unas labores de extinción en las que participaron un técnico, seis agentes, siete brigadas, siete motobombas y dos palas
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Un fuego ha arrasado a su paso unas 10 hectáreas en la localidad de Oia (Pontevedra). Por suerte, la lluvia habría frenado su avance y favorecido su extinción.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el incendio se registró en la parroquia de Loureza poco antes de las 09:00 horas, y quedó estabilizado sobre las 11:16 horas.
La lluvia facilitó las labores de extinción en las que participaron un técnico, seis agentes, siete brigadas, siete motobombas y dos palas. También dos helicópteros y tres aviones.