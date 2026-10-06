Lluvia en Vigo en esta mañana de martes, 6 de octubre. P.P.F.

Decretan el cierre de parques en Vigo por el temporal y se recomienda "la máxima precaución"

El Gobierno de Vigo ha decretado el cierre de los parques de la ciudad ante la alerta naranja emitida por la AEMET ante un fenómeno meteorológico adverso por lluvia. Se prevé que esta situación afecte a la urbe olívica.

Concretamente, se han cerrado al público los parques de Samil, Castrelos, O Castro, A Guía, Praza de Compostela, A Riouxa y el Paseo do Lagares.

Se pide "la máxima precaución" a la ciudadanía ante esta situación meteorológica adversa.