La bola gigante de la Navidad de Vigo se acomoda en Urzáiz junto a la farola

Es uno de los elementos más reconocibles de la Navidad de Vigo: por ubicación, luz y tamaño. La bola gigante de luces LED ya ha comenzado a acomodarse en su emplazamiento habitual, junto a la farola de Urzáiz.

Este martes se podía ver parte de la estructura montada y, en otra, el resto de paneles luminosos dispuestos para completar el ornamento.

Todavía faltan más de dos meses para que dé comienzo la Navidad en la urbe olívica, pero los trabajos para su montaje no se detienen. Después de comenzar, oficialmente, el montaje de la caja de regalo de Gran Vía -que este año será, incluso, de mayores dimensiones con 18 metros de alto, nueve de ancho y 15 de profundidad-, esta semana le ha tocado el turno a la gran bola, que, un año más será visible desde los viales más céntricos de la ciudad: Príncipe y Urzáiz.

Instalan la bola de Navidad de Vigo, en 2026. P.P.F.

Lo que se sabe de la Navidad 2026 en Vigo

Como viene siendo habitual en los últimos años, Vigo inició el montaje de su Navidad el 29 de julio con los mercurios marcando máximas. Entre otros detalles, se conoce ya la temática de la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente: "Bosque, naturaleza y magia". En este sentido, el Belén Monumental ocupará este año casi 100 metros cuadrados.

Por otro lado y a falta de confirmación oficial, parece que el Cíes Market y la Noria abandonarán sus tradicionales emplazamientos en las inmediaciones de Plaza de Compostela. Con todo, la decisión no habría sido bien recibida por los comerciantes de la zona centro.

En este 2026 serán 13 millones las luces LED que darán luz a la Navidad viguesa. 500 plazas y calles serán iluminadas con 7.000 motivos ornamentales.