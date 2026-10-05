Abel Caballero atribuye al PP el adelanto electoral: "Trabajaron meses, años, para ello"

A preguntas de los medios, el regidor olívico, Abel Caballero, cerraba filas en torno a Pedro Sánchez y culpaba al PP de "no querer solucionar los problemas de la gente" llevando al país a un adelanto electoral. Lo anterior, tras conocerse la decisión del presidente del Gobierno de convocar comicios el próximo 29 de noviembre tras no salir adelante los dos decretos redactados para atender los problemas y reivindicaciones estatales en materia de vivienda.

La noticia saltaba esta mañana, casi coincidiendo con la inauguración en Vigo del XIV Congreso Internacional Conxemar FAO-MAPA, en donde estaba prevista la asistencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien, finalmente, y al igual que todos los titulares de las carteras estatales, suspendió su visita a Vigo.

Caballero culpó al Partido Popular por no apoyar "el alquiler a precio razonable" y la posibilidad de resolver "el problema de la vivienda" que padecen "miles de personas en este país". El alcalde de Vigo calificó los dos escritos como "un avance muy importante" en un momento, valoró, muy bueno para la economía española, aludiendo a la tasa de empleo y a la recuperación de los salarios.

Para el regidor socialista, el adelanto electoral obedece a intereses del PP: "Trabajaron durante años y meses para adelantar elecciones y para no resolver los problemas del país", censuró Caballero. "En Galicia, de la política de vivienda de Feijóo sabemos mucho. En 15 años construyó cero viviendas de alquiler y a precio tasado, 62. No está para la gente, y en esta ciudad lo sabemos bien", anotó.

Respuesta del PP y del BNG de Vigo

Por su parte, la portavoz del PP en la urbe olívica, Luisa Sánchez, aseguró que el adelanto electoral era "la única noticia posible y lo mejor para España". También "para Vigo", añadió, "que tiene proyectos parados por falta de estabilidad". La "popular" hizo alusión a la prolongación de la A-52, a la Biblioteca del Estado, a Peinador, al puerto nodal, al AVE a Portugal, o a la conexión con la meseta. "Es evidente que Vigo necesita que haya un cambio político", aseveró Sánchez, que valoró de otra manera la gestión de su formación en la urbe olívica en materia de vivienda: "El PSOE lleva 8 años en el gobierno y no ha atajado el problema. En Vigo, solo la Xunta lo está haciendo. Con ayudas a la emancipación y construyendo 1.600 viviendas y programando ya nuevos polígonos (Ofimático y Ramón Nieto), por cierto con el alcalde poniendo problemas", concluyó.

Por su parte, Xabier P. Igrexas, llamó a "facer valer os intereses do pobo galego" en los comicios y a "cortar o paso á ameaza reaccionaria da dereita ultraespañolista", así como para "condicionar unhas políticas sociais moito máis valentes e decididas".