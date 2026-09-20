Los vigueses disfrutan del fin del verano en la playa, con temperaturas que superan los 30 grados

Las playas de Vigo se han vuelto a llenar para despedir el verano de 2026. El próximo miércoles 23 de septiembre, los vigueses y las viguesas recibirán el otoño tras varios días disfrutando de varias jornadas consecutivas de altas temperaturas.

Los termómetros de la ciudad olívica han superado este domingo los 30 grados. El calor previsto para este último fin de semana del verano ha obligado a la Xunta de Galicia a activar la alerta amarilla por altas temperaturas en las Rías Baixas, así como el aviso rojo en el interior de la provincia.

MeteoGalicia espera que Vigo alcance los 34 grados de máxima este domingo, en el que las mínimas también serán elevadas. La temperatura más baja se registró a las 3:00 horas, los termómetros olívicos tan sólo bajarán hasta los 24 grados, a partir de las 23:00 horas.

Por eso, tras disfrutar este sábado de la primera victoria del Celta esta temporada, las playas olívicas han sido el destino de miles de vigueses y viguesas este domingo. Al mediodía, apenas quedaban un par de plazas de aparcamiento libres en Samil, donde se han concentrado tanto locales como visitantes desde primera hora de la mañana.

Muchos han decidido aprovechar el buen tiempo para comer en la playa y sacar el máximo rendimiento a los últimos días de la época estival. Los próximos días continuarán las altas temperaturas, pero la vuelta al trabajo este lunes impedirá a los vecinos y vecinas de Vigo disfrutar al máximo de sus arenales.

Según previsiones de MeteoGalicia, cielos despejados o poco nublados cubrirán la ciudad olívica hasta el miércoles. Además, las temperaturas continuarán siendo "muy altas" para esta época del año, con mínimas y máximas que registrarán un ligero descenso.