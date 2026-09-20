El PP insta al Concello que desbloquee 5 millones de euros provinciales pendientes para inversiones en Vigo

El Partido Popular (PP) presentará en el próximo pleno provincial una moción para instar al Concello de Vigo a desbloquear los convenios pendientes de firmar del año 2026. En total, cinco millones de euros pendientes de inversión en la ciudad debido a la "estrategia de confrontación permanente" del gobierno local, según denuncian.

En concreto, la vicepresidenta segunda de la Deputación y líder del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado la "parálisis incomprensible" que sufren las dotaciones económicas provinciales debido al "rechazo" del alcalde, Abel Caballero.

Entre las inversiones "bloqueadas" por la corporación local, destacan el convenio para la humanización de la calle Rosalía de Castro —1,7 millones de euros—, así como la reforma integral de la calle Doutor Carracido —2,1 millones de euros—.

A mayores, ha criticado que el Concello mantenga en suspenso otros 1,2 millones de euros "por su negativa a concretar los nuevos proyectos a los que quiere destinar el dinero". "El problema de Abel Caballero no es que la Deputación invierta en Vigo, el problema real es que se sepa", ha afirmado Luisa Sánchez.