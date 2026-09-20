Cuenta atrás para las elecciones de 2027: Podemos Vigo activa primarias con dos posibles candidaturas

Podemos ha activado en toda España sus procesos internos de primarias de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. En Vigo, dos candidaturas tratarán de liderar a la formación morada para lograr de nuevo representación en el pleno olívico.

Mientras en otras ciudades gallegas ya cuentan con una lista unitaria, en Vigo figuran dos opciones. Una, encabezada por Luz Calia Miramontes, de Semente. Otra, por Óscar Lomba, que lidera la candidatura denominada 'OLA' (Organización, Loita e Acción). De todas formas, ya están trabajando en una candidatura conjunta.

Como informa Europa Press, una vez elegido su referente interno, se abrirá el debate para estudiar posibles alianzas con otros espacios de izquierdas y decidir si cada candidatura acude a los comicios en solitario o acompañado de otras fuerzas.

Por el momento, en Vigo se mantienen al margen del pacto de mínimos sellado por Sumar Galicia y Esquerda Unida. Los responsables de ambas organizaciones aseguraron que el acuerdo es "una invitación" a que se sumen otros espacios, priorizando el proyecto sobre otros debates, como la cabeza de lista o el formato con el que acudir a las urnas.

Una plataforma ciudadana y vecinal

Desde la candidatura 'OLA', han detallado que propondrán una "plataforma ciudadana y vecinal abierta a un proceso de unidad popular", en caso de superar la fase de avales y ganar las primarias de Podemos Vigo. Esta correrá bajo el nombre 'Nós Vigo'.

El objetivo de la candidatura liderada por Lomba, que concurre exclusivamente como cabeza de lista, es alcanzar 100 avales o más entre este lunes 21 y el miércoles 23 de septiembre para presentarse a las primarias. Así la propuesta busca lograr un apoyo relevante para construir "un proyecto político desde abajo, más allá de la simple suma de siglas o pactos entre organizaciones".

"OLA promoverá promoverá o lanzamento de NÓS VIGO, unha plataforma cidadá e veciñal aberta á participación de asociacións, movementos sociais, colectivos sectoriais, tecido veciñal e cidadanía independente", han explicado en una nota de prensa, en la que han señalado que buscan "abrir una nueva etapa en la que la ciudadanía no sea llamada únicamente a votar cada cuatro años".