El PP de Vigo apuesta por un nuevo curso político "propositivo y constructivo"

Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo, con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y representantes del PP de Vigo, en el acto celebrado este sábado en Cerdedo-Cotobade PP de Vigo

El Partido Popular (PP) de Vigo inicia nuevo curso político apostando por un tono "propositivo y constructivo". A renglón seguido, han instado al alcalde Abel Caballero a deponer su "soberbia y arrogancia", mostrar más respeto a la oposición y "pensar menos en elecciones y más en los vigueses".

La presidenta del PP local, Luisa Sánchez, formó parte este sábado del inicio del curso político de la formación política en Cerdedo-Cotobade, en el que participó el líder popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Allí, Sánchez ha adelantado que su "principal misión" será "seguir escuchando a la ciudad y planteando soluciones" en los próximos meses.

“Desde el Partido Popular de Vigo continuaremos haciendo propuestas porque hay que poner el foco en las grandes inversiones pero también en mejorar el día a día de los vigueses", ha manifestado en declaraciones transmitidas este domingo. La líder local del PP pretende invertir los "60 millones de euros de los remanentes" para afrontar los problemas de vivienda o implantar un bono de Vitrasa.

De esta forma, ha asegurado, contrapone esta "actitud positiva" con la "bronca permanente" del regidor olívico, "obsesionado con la cita con las urnas del 23 de mayo de 2027". "2027. “Se pasa los días pronosticando los votos y concejales que va a obtener cada partido. Haría bien en pensar menos en las elecciones y más en los vigueses", ha afirmado.

El nuevo curso político en Vigo comienza formalmente este lunes, con la convocatoria de las comisiones informativas. La líder popular ha criticado que el gobierno local no ha respondido a "casi 300" cuestiones planteadas por su grupo en estas reuniones ."Lo mismo ocurre con las preguntas y ruegos que formulamos en el pleno municipal", ha precisado.

"Falta de respeto hacia la oposición"

De esta forma, ha criticado "la falta de respeto hacia la oposición" del gobierno local liderado por Abel Caballero. "Los concejales del PSOE se levantan durante nuestras intervenciones, hablan en voz alta entre ellos, se ríen, utilizan sin reparos el teléfono móvil y también traspasan todas las líneas rojas y llegan al ataque personal”, ha denunciado.

“Está en una deriva política ‘del conmigo o contra mí’ que le lleva a aislarse y, con ello, a aislar Vigo. Aquí quien alza la voz es tachado de antivigués y sometido a una presión y censura propias de otros tiempos”, ha asegurado, solicitando a su vez a Caballero que "reconduzca" su actitud de cara a este nuevo curso político.