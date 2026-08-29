Vigo renovará las pistas deportivas de Praza da Feira, en el barrio de Cabral

El Concello de Vigo ha anunciado este sábado que renovará las pistas deportivas de Praza da Feira, ubicadas en la parroquia de Cabral. El gobierno local invertirá más de 45.000 euros en esta actuación.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Es una zona verde que tiene dos pistas deportivas: una cancha de fútbol sala y una pista de baloncesto", ha detallado el regidor socialista.

El Concello pretende renovar las dos pistas, que suman una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. Además, renovará el cierre perimetral y dispondrá de pintura plástica apta para los suelos deportivos. También pintará las porterías e instalará nuevas redes y canastas.

"En el entorno, hay que acondicionar la zona verde, hay que reponer el césped, hay que pintar el muro perimetral y hay que reparar las tres puertas", ha añadido Caballero, que ha informado que se instalarán nuevas papeleras, mesas y bancos para picnic.