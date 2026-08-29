Vigo adjudica las obras del nuevo patio cubierto del CEP Celso Emilio Ferreiro

A poco más de una semana de la vuelta al cole, el Concello de Vigo ha adjudicado las obras para la cubrición del patio del CEP Celso Emilio Ferreiro. La actuación supondrá una inversión municipal de 750.000 euros.

Así lo ha anunciado este sábado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha detallado que la cubierta tendrá una superficie de más de 1.100 metros cuadrados. "Con mal tiempo, podrán las niñas y los niños llevar adelante sus juegos", ha afirmado.

Además, el ente local construirá "bancadas en losas de hormigón" y un paso cubierto desde el patio hasta el colegio, que contará con una longitud de más de 80 metros. También se renovará el pavimento de la pista multideportiva.

El regidor olívico también ha informado que aumentarán la "zona verde ajardinada", así como ha recordado que su gobierno reparó la cubierta "por un importe de casi 600.000 euros". "Lo tenía que hacer la Xunta, pero lo hicimos nosotros", ha concluido Caballero.