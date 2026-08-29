Ponteareas (Pontevedra) despide este sábado a los 300 niños saharauis que pasan el verano en Galicia

Desde hace 36 años, familias de toda Galicia acogen en sus casas a menores saharauis que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Más de 300 niños y niñas han participado este 2026 en el programa Vacacións en Paz, y serán despedidos este sábado con una gran fiesta en Ponteareas.

El acto ha sido organizado por la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS), que coordina el programa de acogida en Galicia. La fiesta es gratuita y abierta a todo el público, y se celebrará en la plaza de Bugallal desde las 18:00 horas de la tarde hasta la medianoche.

La cita contará con las actuaciones de Brais das Hortas con su 'Consertasso na Horta', del clown Fran Rei, y del dj Vin y su música infantil. También habrá hinchables para el disfrute de los niños y niñas. Así, SOGAPS trata de dar una calurosa despedida a los menores, que emprenderán sus viajes de vuelta al campamento de refugiados entre los días 5 y 7 de septiembre.

En el evento también habrá un puesto solidario de comida y bebida con el objetivo de recaudar dinero y enviar ayuda humanitaria a los campamentos. Junto con los menores, en los aviones viajará una comisión sanitaria gallega formada por cinco profesionales del ámbito de la salud, ya que la asociación tratará de enviar el máximo material sanitario posible en la bodega de las aeronaves.